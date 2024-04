Agrandissement - extension d'une maison sur Perpignan

Rénovation par l'agrandissement de maison

Si vous êtes propriétaire d’une maison à rénover, et que vous envisagez des travaux d'extension ou agrandissement de maison, vous devez avoir conscience de vous engager dans une voie qui nécessite de prendre des décision importante, s’engager et investir des sommes aussi très importantes .

Dans un projet de rénovation - agrandissement de maison il est très important d’avoir une approche globale pour connaître :

le résultat voulu

les besoins

les moyens nécessaires pour y arriver

les priorités en cas de besoin de faire les travaux par phases, ou d’abandonner une partie des travaux

Pour plus d’informations détaillés sur les travaux de rénovation agrandissement maison, ainsi que pour trouver des entreprises spécialisées dans la rénovation générale, je vous invite à continuer la lecture...

Quelle solution pour la rénovation par agrandissement de maison ?

Les travaux d'extension ou d'agrandissement maison ont souvent plusieurs objectifs en parallèle :

moderniser la maison et assurer la sécurité des habitants, en particulier pour ce qui concerne les installations d’électricité et de plomberie

réduire les déperditions d’énergie et par conséquent la facture de chauffage pour la maison grâce à une rénovation énergétique

améliorer le confort d’usage grâce à un plan modernisé et à une accessibilité améliorée

agrandir la maison pour l’adapter aux besoins de la famille

L’agrandissement de la maison peut se faire de trois façons différentes :

aménagement des combles de maison – cette solution consiste à augmenter la surface habitable de la maison, sans pour autant augmenter le volume de la construction. Pour plus d’informations sur l’ aménagement des combles , voir l'ADEME

la surélévation de la toiture de la maison est une solution pour ajouter un étage, si la structure existante le permet en terme de solidité et possibilité de supporter les charges complémentaires. En plus de la faisabilité technique, il peut y avoir des contraintes d’urbanismes qui compromettent la faisabilité d’un tel projet

extension de maison au sol - pour cette solution, c’est surtout la taille du jardin et les règles d’urbanisme qui vont imposer une contrainte, ainsi que l’accessibilité, en particulier dans le cas de maison mitoyennes. Pour différents raisons ( rapidité, chantier propre, aspect écologique …) de plus en plus souvent, les particuliers optent pour l’ extension de maison en bois .

Extensions et surélévations en bois, discutons-en !

Moins coûteuses et moins contraignantes qu'un déménagement, les extensions d'habitation sont de plus en plus appréciées par les personnes désireuses d'améliorer le confort de leur home sweet home. Et lorsqu'une extension n'est pas réalisable, il reste toujours la possibilité d'une surélévation !

Extensions et surélévations peuvent toutes les deux être

construites à partir de structures en bois dites « écologiques », qui présentent 3 avantages majeurs :

• La rapidité d'exécution : Comptez environ deux mois de travaux pour une extension moyenne, sachant que vous pouvez rester dans votre maison durant la durée des travaux.

• Le poids des structures : Les structures en bois sont légères et donc plus faciles à construire. Elles permettent de réaliser des extensions ou des surélévations en bois même sur les terrains les plus exiguës.

• L'esthétisme : Le bois permet de réaliser un contraste harmonieux avec une maison en pierre, en parpaing ou en brique. Un esthétisme naturel très apprécié !

Vous êtes professionnel et vous construisez des surélévations et extensions en bois ? Vous êtes particulier et vous avez le projet d'agrandir votre habitation ?

Extension ou agrandissement maison : quel sera le prix des travaux ?

Il est extrêmement difficile de donner un prix estimatif des travaux de telle ampleur sans réaliser un descriptif détaillé des travaux à réaliser avec les quantités et les surfaces pour chaque lot . Cependant, de règle général, on considère que le budget sera compris entre 850 et 2000 euros HT/m2 à rénover. Il s’agit là d’une estimation purement théorique et vague, compte tenu des variables trop nombreuses. Pour une estimation plus précise, il est conseillé de comparer les devis des entreprises qualifiés près de chez vous .